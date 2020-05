Samanta Tīna publiski palepojas ar mīļotā vīrieša labajām īpašībām

Samanta plašāk pastāstījusi par abu attiecībām un to, cik nozīmīgs dziedātājai ir mīļotā vīrieša atbalsts un sapratne.

“Nauris mani ir atbalstījis, vienmēr bijis blakus. Sagaidījis mājās no Lietuvas pēc vēliem nakts koncertiem ar vakariņām. Vai, ja nepaspēju uz vakariņu laiku, ēdienu atstājis ledusskapī. Tāpat viņš ir palīdzējis ar juridiskiem jautājumiem. Viņš ir bijis blakus un tas man ir vissvarīgākais,” saka dziedātāja.

Samanta arī atklāj, ka Nauris ir to drosmīgo vīriešu vidū, kuri nevairās no tādiem šķietami sievišķīgiem darbiem kā apģērbu gludināšana vai palīdzība skaistumkopšanas lietu iegādē. “Es varu uzteikt, ka Nauris ir tas vīrietis, kuram es varu palūgt izgludināt kleitu, un viņš to arī izdarīs. Viņš man ir ļoti daudz kleitu gludinājis, aizskrējis pēc matu lakas. Nu īsts brīnums, es jums teikšu. Vīrietis – pasaka,” smaidot saka Samanta.