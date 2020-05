Tieši pirms simts gadiem Lielbritānijas sabiedrību šokēja ziņa par noslēpumaino dejotājas Meimijas Stjuartes pazušanu. Lai arī izmeklētāji bija uz pēdām noziedzniekam, tas tomēr izspruka no taisnīgas tiesas pierādījumu trūkuma dēļ. Sievietes mirstīgās atliekas atrada vairāk nekā pēc 40 gadiem, taču bija nepieciešami simts gadi kopš slepkavības, līdz sievietes ķermeni pienācīgi apbērēja.

Aizdomīgais lūgums

1920. gada martā viesnīcas "Grosvenor" īpašnieks Velsas pilsētā Svonsijā vērsās policijā. Tajā mirklī vēl nekas neliecināja, ka tas ir pirmsākums vienam no sensacionālākajiem kriminālstāstiem pagājušā gadsimta divdesmitajos gados - uzņēmējs likumsargus informēja, ka kāds pusmūža vecuma vīrietis viesnīcā pirms trīs mēnešiem ir atstājis savu ādas čemodānu un nav atgriezies.

Meimija jau iepriekš bija devusi pamatu saviem vecākiem uztraukties - sieviete, kura jau no bērnības bija sapņojusi par slavu, 15 gadu vecumā pameta mājas, lai kļūtu par dejotāju. Neraugoties uz agro vecumu, Meimijai tas izdevās un viņa pat dibināja pati savu deju trupu, kas uzstājās visā Lielbritānijā. Meitene bija ļoti patstāvīga - kad kādas uzstāšanās rīkotājs ir atteicies maksāt viņas trupai, meitene iesūdzējusi viņu tiesā.

Savās vēstulēs Meimija sūdzējās, ka abu laulība nav pārlieku laimīga. Viņu nomāca tas, ka apkārtnē neviens nedzīvoja un viņa jutās atstumta no apkārtējās pasaules. Tiesa, vairāk par izolāciju sievieti nomāca izmaiņas vīra uzvedībā - viņš mēdza uz ilgu laiku pazust un pēc atgriešanās dažkārt viņu iekaustīja.

"Ja es beigšu rakstīt, lūdzu, nosūtiet telegrammu Hrinas kundzei un apvaicājieties par mani. Džordžam viss nav kārtībā ar galvu. Visticamāk, drīzumā iešu no viņa prom - nav jēgas šādi dzīvot," vēstīts vienā no pēdējām vecāku saņemtajām vēstulēm.

Izmeklētāji uzmeklēja doto Hrinas kundzi, Meimijas draudzeni un uzzināja, ka sieviete reiz viņai lūgusi apsolīt, ka gadījumā, ja viņa pazudīs, draudzene viņu sameklēs. Inspektors Viljams Drejpers no Skotlendjarda bija pārliecināts - Meimijas Stjuartes pazušanā noteikti bija iesaistīts viņas vīrs.

Dubultā dzīve

Viena pirmajām lietām, ko izmeklētājs uzzināja par aizdomās turamo - Meimija nebija viņa pirmā sieva. Inženiera pirmā laulātā dzīvoja turpat netālu - no viņas mājas līdz kotedžai bija vien 15 minūšu gājiens.

Izrādījās, ka Šottons bija vēlējies baudīt dzīvi divās ģimenēs, turklāt slēpa to no abām sievām. Mērija nezināja, ka kāda komandējuma laikā viņas vīrs ir apprecējis gados jaunu dejotāju, savukārt Meimija, visticamāk, nenojauta, ka viņas vīrs regulāri pazūd pie savas pirmās sievas un viņu bērna.

Nopratināšanā vīrietis negribīgi atklājis, ka pirms Ziemassvētkiem patiešām ir devies uz viesnīcu un atstājis tur savu koferi, taču viss pārējais, pēc viņa vārdiem, bija meli _ Meimija esot bijusi tikai viņa mīļākā, kuru viņš, protams, nav nogalinājis. Šottons esot apgalvojis, ka ir izšķīries no jaunās sievietes decembrī, kad pieķēris dejotāju neuzticības mirklī.

Kā pierādījumu saviem vārdiem Šottons izmantoja kādu vēstuli, kuru Meimija it kā esot grasījusies nosūtīt savam mīļākajam. Izmeklētājam šķita, ka šis apstāklis tikai pastiprina Šottona iespējamo vainu - viņa versija bija, ka vīrieti ir pārņēmusi greizsirdība un viņš dejotāju ir nogalinājis. Trūka tikai galvenā - sievietes ķermeņa un pierādījumu, kas norādītu uz slepkavību.

Lai arī pazudušās portrets tika izsūtīts pa visu valsti, neatradās neviens, kurš viņu būtu redzējis. Kotedžas apkaimē neko aizdomīgu atrast tā arī neizdevās. Neskatoties uz to, 1920. gadā inspektoram Dreiperam tomēr izdevās Šottonu nostādīt tiesas priekšā - viņš nevarēja pierādīt slepkavību, taču varēja pierādīt divsievību.

Maiss ar kauliem

Izmeklēšana ilgu laiku nepazuda no laikrakstu pirmajām lapām. To lasītāji redakcijai sūtīja vēstules par to, ka sieviete ir redzēta dažādās eksotiskās valstīs, taču tam, protams, nebija nekādu pierādījumu. Pēc laika sabiedrības uzmanības lokā nonāca jaunas aktualitātes un Meimijas Stuartes pazušana pamazām iegrima aizmirstībā.