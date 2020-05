No 9. jūnija varētu atļaut rīkot bērnu nometnes

"Par bērnu vasaras nometnēm tiek runāts ar IZM un mēs sagaidām to signālu no viņiem. Ja kolēģi teiks, ka viņi ir gatavi vērtēt nometņu rīkošanas iespēju, tad Veselības ministrijas speciālisti, tostarp, epidemiologi nāks talkā ar padomu, kā šādas nometnes drošā veidā organizēt," uzsvēra ministre.

Nometnēs bērni dzīvo kādu laiku izolēti no apkārtējās pasaules, kas nozīmē, ka viņi nekontaktēsies ar citiem bērniem no pilsētām un neatradīsies sabiedriskos pasākumos. No otras puses, nometnē esošie bērni būs no vairākām ģimenēm un viņiem iepriekš pagalmā būs bijuši kontakti ar citiem vienaudžiem, kas palielinot infekciju pārnēsāšanas risku.