Ģirģens prasa Mūrniecei paskaidrot e-Saeimas iepirkumu

Viņš atzīmēja, ka šī nav pirmā reize, kad "Possible Security" sadarbojas ar valsts sektoru dažādu IT jautājumu risināšanā. Pēc viņa sacītā, uzņēmuma vērtība un sadarbības princips ir nodrošināt klienta IT sistēmu drošību un to nepārtraukti paaugstināt.