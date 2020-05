Speciālisti: Covid-19 testu veikšana nereti notiek pārāk lēni

Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs stāstīja, ka Latvijas Infektoloģijas centrā (LIC) testi tiek veikti ātri, taču rezultātus no "Centrālās laboratorijas" nācies gaidīt pat trīs līdz četras dienas. Šādos gadījumos gan pacienti, gan darbinieki, nezinot rezultātu, kļūst neapmierināti.

Saeimas komisijas priekšsēdētājs Andris Skride (AP) norādīja, ka iepriekš par ilgu testu veikšanas laiku ziņas saņemtas arī no citām iestādēm, un par to informēta arī Veselības ministrija (VM). Arī Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece piekrita, ka šāda problēma pastāv, un par to informējuši ģimenes ārsti.