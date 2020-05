Pabriks un Dumpis izceļ iedzīvotāju disciplinētības nopelnus Covid-19 ierobežošanā

Skaidrojot Latvijas testēšanas pieeju, infektologs norādīja, ka patlaban primāri tiek strādāts pie skrīningu veikšanas jeb plašas testēšanas sociālās aprūpes centros un iestādēs, kur prioritāri būtu jāuztraucas par uzliesmojumu agrīnu konstatēšanu. Viens no secinājumiem, kas izriet no šādas pieejas - pastāv liels skaits asimptomātisku pacientu, norādīja Dumpis.

Būtisku faktoru vidū Pabriks minēja arī Latvijas ģeopolitisko situāciju, kas, kā uzsvēra ministrs, jau pirms Covid-19 parādīšanās lika domāt plašāk un ārpus ierastajiem rāmjiem. Tāpat viņš minēja IT tehnoloģiju pieejamību, kas palīdz nodrošināt institūciju un uzņēmumu darbību arī pandēmijas laikos.

Vakar aizsaulē devies kāds pacients vecumā no 85 līdz 90 gadiem, kurš bija inficējies ar šo slimību, bet kuram bijušas arī vairākas citas hroniskas saslimšanas. Tādējādi kopumā Latvijā līdz šim mirušas 19 ar Covid-19 saslimušas personas jeb 2% no atklātajiem inficētajiem.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 2199 Covid-19 testi, no kuriem tikai viens bijis pozitīvs. Latvijā kopumā līdz šim ir veikti 81 246 izmeklējumi uz Covid-19, no kuriem pozitīvs bijis 951 tests jeb nepilni 1,2% gadījumi no kopskaita.