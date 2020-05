"Twitter" darbinieki strādāt no mājām varēs "mūžīgi"

Uzņēmums "Twitter" ir viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas Covid-19 pandēmijas dēļ ļāva saviem darbiniekiem strādāt no mājām. "Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas ātri reaģēja un ļāva ļaudīm strādāt no mājām," pauda Dorsijs.