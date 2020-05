Dzīvokļi, zemes gabali un automašīna. Valsts prezidenta Levita valsts amatpersonas deklarācija

Pagājušā gada deklarācijā norādīts, ka algā no Valsts prezidenta kancelejas Levits saņēmis 31 977 eiro. Tāpat valsts pirmā amatpersona saņēma divas kompensācijas no prezidenta kancelejas, kas kopsummā veido 9068 eiro. Kompensāciju Levits saņēmis arī no Eiropas Savienības Tiesas 90 488 eiro apmērā, bet procentos no "Luminor Bank" viņš saņēma 154 eiro.