Video ⟩ Ultravioleto staru eksperiments atklāj, cik ātri vīrusi kā Covid-19 izplatās ēstuvēs

FOTO: Ekrņuzņēmums no video

Eksperiments no Japānas par to, cik ātri vīrusi un baktērijas izplatās ēstuvēs, kļuvis par interneta hitu. Eksperimentā simulē atmosfēru atvērtā tipa restorānā vai kruīza kuģa bufetē. To vadīja raidorganizācija "NHK" sadarbībā ar speciālistiem, vēsta raidsabiedrība CNN.