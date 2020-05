Sākoties oficiālajai peldsezonai, ūdens temperatūra upēs un ezeros ir zemāka nekā maija vidū ierasts

Gan pērn, gan 2017.gadā ūdens temperatūra maija vidū lielākajās upēs un ezeros bija +10..+15 grādi, jūrā - no +4 līdz +11 grādiem. 2018.gada maijā, kas bija siltākais novērojumu vēsturē, ūdens temperatūra daudzās upēs un ezeros šajā laikā sasniedza +15..+20 grādu, jūrā tā bija no +5 līdz +13 grādiem.

2016.gadā ūdens temperatūra upēs paaugstinājās no +8..+15 grādiem mēneša sākumā līdz +16..+22 grādiem maija beigās, 2015.gadā - attiecīgi no +6..+12 līdz +11..+18 grādiem, 2014.gadā - no +5..+11 līdz +18..+24 grādiem, 2013.gadā - no +4..+9 līdz +15..+25 grādiem, savukārt 2012.gadā upju ūdens iesila no +9..+14 grādiem maija sākumā līdz +12..+22 grādiem mēneša nogalē.