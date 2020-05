​Izsludināta pieteikšanās konkursam "Sakoptākais mežs 2020"

"Konkursu "Sakoptākais mežs" organizējam jau ceturto gadu, tāpēc droši varu teikt, ka Latvijā netrūkst meža apsaimniekotāju, kas zina, kā ilgtspējīgi saimniekot mežā un var dalīties ar savām zināšanām tālāk. Tāpēc esam pārliecināti, ka šāds konkurss nāk par labu gan apsaimniekotājiem, kas var mācīties no citu meža īpašnieku pieredzes, gan visai sabiedrībai kopumā," skaidro Muižnieks.

Pagājušajā gadā konkursā uzvarēja Aivars Vanags, kurš Viļakas novadā apsaimnieko 33,6 hektārus zemes. Viņam svarīgi ir tas, lai meža apsaimniekošana būtu gan mežsaimnieciski, gan ekonomiski pamatota. Tā kā Aivars, apsaimniekojot mežu, mēdz balstīties arī uz citu cilvēku pieredzi, viņš šo konkursu saskata kā iespēju meža apsaimniekotājiem bagātināt savas zināšanas. Kā stāsta Aivars, mežs ir reāla vieta dabā. Uz to var aizbraukt, apskatīties un noklausīties saimnieka stāstu par to, kas mežā darīts, kas izdevies. Un konkurss "Sakoptākais mežs" ir viens no veidiem, kā smelties citu meža apsaimniekotāju pieredzi.