Covid-19 reģistrēts arī Līgatnes novadā

Visvairāk jeb četri sasirgušie pēdējās diennakts laikā reģistrēti vecuma grupā virs 70 gadiem, kamēr vecuma grupās no 20 līdz 29 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem katrā konstatēts pa vienam jaunatklātam Covid-19 pacientam. Divi atlikušie inficētie ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem.