"Rīgas namu pārvaldnieks" jāsakārto nevis jāprivatizē." Auditoru ieteikumu pārtraukt sadarbību ar RNP vērtēs nākamais domes sasaukums

""Rīgas namu pārvaldniekam" nepieciešama dezinfekcija, kā jau es izteicos un atbrīvoju no darba vidu RNP valdi. Šobrīd audita rezultāti tikai norāda uz to, ka tas ir pareizi. Bet uzskatu, ka šobrīd jautājums par uzņēmuma nodošanu atsavināšanai nevar būt politiķu dienas kārtībā. No sākuma sakārtojam šo lietu, lai iedzīvotāji ir apmierināti. Šobrīd nesakārtoto struktūru, ar vairākām pretenzijām no iedzīvotajiem," viņš pastāstīja.