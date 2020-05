Ceturtdien, 14. maijā, lācene ar savu atvasi, kas klaiņoja pa Tallinas Habersti rajonu, starp arēnu "Saku Suurhall" un Brīvdabas muzeju, paralizēja teju visu apkaimi. Plēsēju meklējumos piedalījās iesaistījās daudzi, arī veterinārārsts Aleksandrs Semenovs, kuram līdzi bija miegazāles - ar to palīdzību meža dzīvnieku bēgšanai plānoja pielikt punktu, ziņo portāls "Postimees".

Semenovs stāstīja, ka plēsēju meklēšanā iesaistītie cilvēkresursi bija ārprātīgi lieli, un policistu skaits vienā vietā, iespējams, bija lielāks nekā jebkurā citā operācijā pēdējos gados. Papildus likumsargiem glābšanā piedalījās arī glābšanas dienests un mednieki - viņi visi strādāja kopā, lai virzītu lāčus prom no ciemata un, nepieciešamības gadījumā, iedzītu stūrī.

Viņš stāstīja, ka neveiksmīga šāviena gadījumā dzīvnieki var satrakoties, jo notiekošo uztvers par medīšanu. Tāpēc, ja vien netiek nodrošināti labi apstākļi šāvienam, Semenovs to neveiks.

"Piemēram, pēc pirmā tālruņa zvana, ko saņēmām no kāda aculiecinieka, uzsākām meklēšanu vienā apgabalā. Pēc divām minūtēm saņēmām ziņu par lāča atrašanās vietu, taču tas bija jau citā apgabalā.

"Muzejs par šo plānu bija informēts, un apkārt esošajiem cilvēkiem no teritorijas palūgts aiziet. Lāču nosūtīšana uz muzeja teritoriju mūsu darbu ļoti atvieglotu, jo to ierobežo žogs, kas nozīmē, ka briesmas būtu novērstas," stāstīja Semenovs.

Meklēšanā palīdzēja ar termovizuālo kameru aprīkotais drons - ar tā palīdzību bija iespējams noteikt viena dzīvnieka atrašanās vietu. Neskatoties uz to, attēls no kameras bijis neskaidrs, un pārliecība, ka kamerā redzētais tik tiešām ir lācis, radās tikai pēc dzīvnieka uzvedības un kustību izanalizēšanas. To, vai drons atradis lielu dzīvnieku vai mazu lācēnu, noteikt nevarēja.