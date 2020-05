Vjetnamā no 33 Latvijas pilsoņiem 16 vēlas steidzami atgriezties dzimtenē

Ārlietu ministrijai ir informācija par 230 Latvijas valstspiederīgajiem trešajās valstīs, kam nepieciešama atgriešanās, tostarp 58 no Āzijas, Āfrikas un Okeānijas valstīm un 58 no Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas.

Piemēram, ASV uzturas 179 Latvijas valstspiederīgie, no kuriem 95 informējuši, ka atgriešanās nav steidzama, Jaunzēlandē - 16, no kuriem 14 informējuši, ka atgriešanās nav steidzama, savukārt Vjetnamā - 33 Latvijas valstspiederīgie, no kuriem 16 izteikuši vēlēšanos steidzami atgriezties, negaidot to komercreisu atjaunošanos, uz kuriem jau savlaicīgi iegādātas aviobiļetes.