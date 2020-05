Foto ⟩ Ieskaties, Ziepniekkalnā durvis vēris jauns hipermārkets "Aleja"

Kā skaidroja Ikala, "Aleja" ir viens no lielākajiem jaunajiem "Rimi Latvia" tirdzniecības centru projektiem. "Rimi Hyper Aleja" atrodas tirdzniecības centra pirmajā stāvā, aizņemot teju 4300 kvadrātmetru lielu platību.

Līdz ar "Rimi Hyper Alejas" atklāšanu, paplašināta arī "Rimi" e-veikala kapacitāte. "Saņem veikalā" punkts un "Rimi Drive" tiek atvērti no 18.maija.

Viņa piebilda, ka "Rimi" veikala darba laiks būs katru dienu no plkst.8 līdz plkst. 22.

Bez "Rimi" veikala jaunajā "Alejā" būs pieejams būs arī vairāk nekā 30 citi nomnieki. No 15.maija darbu uzsāks "Jānis Roze", "Mārtiņa Ballīte", "Lāču gardumi", "Latvijas Roze", "Jahonts", "RD Electronics", "Baltic Data", "Top Shop", "Dino Zoo", "Gards", "Daniele Donati", "Meta", "Evelatus","CoverMe".

Tuvākajā laikā nomnieku klāstu papildinās "My Fitness", "Drogas’, "Benu aptieka", "Junge", "Bento", "Delisnack", "Given", "Optio", Iļģuciema rūpnīcas veikals, "Zero Sport Outlet", "Narvesen" un citi dažādu pakalpojumu nomnieki.