Covid-19 dīkstāve rada bažas par citas bīstamas slimības iespējamu uzliesmojumu

Eksperti iesaka sporta klubu un viesnīcu pārstāvjiem vismaz 15 minūtes notecināt ūdeni no katra ūdenskrāna.

Leģionāru slimība, – ja neārstē, tad ir ļoti lielas iespējas nomirt. Otra slimība, – pontiakas drudzis, kas pāriet pats no sevis.

"Ar legionellām ir dīvaina situācija. Visi, kas to ieelpo, leģionāru slimību, potenciāli letālu pneimojinu, saslimst 5%. Otra slimība, gripai līdzīga, kas pāriet pati no sevis, ar to saslimst 80% cilvēku, un neviens nezina, kāpēc cilvēkiem attīstās viena vai otra slimība. Var gadīties, ka ieejat telpā, kurā kāds bijis dušā, pilieniņi ir gaisā. Piemēram, apkopēja var inficēties," raidījumam skaidro "Bior" direktora vietniece laboratoriju jautājumos Olga Valciņa.