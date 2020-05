No Covid-19 miris Strēlnieka pārstāvētā CSKA kluba ārsts

View this post on Instagram

Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией… ⠀ Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей. ⠀ Покойся с миром, друг. Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех армейцев, и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем… Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем… Это большая потеря для всех нас… ⠀ Оказать материальную помощь семье можно переводом на карту Сбербанка 2202 2017 5271 7039 (дочь Софья). ⠀ Today, our good and always sympathetic friend, briliant doctor and excellent family man Roman Abzhelilov has left us. His body fought desperately, but failed to cope with health complications caused by the coronavirus infection. Roma was 44 years old. He is survived by his wife and two children. Rest in piece, friend.