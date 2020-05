Video ⟩ Iespējama krāpnieku grupa tirgo Latvijā nederīgus augstākās izglītības diplomus

"Es dabūju to diplomu, ļoti ātri. Bet pēc tam es gribēju uzsākt darbu vienā iestādē, man vajadzēja to diploma numuru un, kad es to sāku meklēt, es neko neatradu. Es sapratu, ka mans diploms neko nenozīmē. Es arī sazinājos ar Marutu(Goilo), un viņa man pateica, ka vajag iziet “atzīšanas procedūru” šeit Latvijā. Ka ir tādi cilvēki, kuri to šeit dara. Es mazliet vēl pameklēju, un sapratu, ka es neko tādu izdarīt nevaru. Un sapratu, ka samaksāju vienkārši par papīru," "Jork University" maģistra grāda diploma saņēmēja