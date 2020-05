"Viņam pie pieres pielika ieroci." Zināmas jaunas detaļas par laupīšanu Iecavā

Bruņotu laupīšanu un bailes par savu un tuvinieku dzīvību nedēļas nogalē pārdzīvoja Renebušu ģimene, kuri dzīvo Iecavas pusē. Agri no rīta mājas viesistabā ienāca divi maskās tērpti vīrieši, rokās turot ieroci. Pirmā noziedzniekus satika vecmāmiņa Rota. Viņa atceras, ka vienam no vīriešiem bijis revolveris un viņš lauzītā latviešu valodā prasījis padzerties.

"Es nedzirdēju vispār neko, tikko biju paēdusi brokastis. Iznāku no virtuves un skatos, ka stāv divi vīrieši. Prasīja dzert," atceras Rota.

Arī mazmeita nezināja, ka pa saimniecību siro laupītāji. Dace Renebuša dzīvo blakus mājā, minūtes gājienā no vecmāmiņas. Šajā ēkā noziedznieki atrada nākamos upurus, pret kuriem tika lietotas skarbas iebiedēšanas metodes.

"Kad tētis piecēlās, viņam pie pieres pielika ieroci un pateica, lai paliek uz vietas un nekustas. Suns, kas dzīvo mums mājā, skrēja vienam no viņiem virsū, un uz suni tika raidīts šāviens. No tā šāviena mēs pamodāmies, un es atvēru durvis savā istabā. Tikmēr viens no vīriešiem jau bija pie manām durvīm – es centos tās aizbīdīt ciet, bet viņš durvis atrāva un pielika ieroci man pie ribām," stāstīja Dace.