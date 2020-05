"Šis ir brīdis, no kura mēs baidījāmies." Sintētisko narkotiku ražošanas uzplaukums Dienvidaustrumāzijā

Kā pavēstīja ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) reģionālais koordinators Džeremijs Duglass, šis ir viens no lielākajiem narkotiku un ķīmisko vielu daudzumiem, ko likumsargiem izdevies konfiscēt Dienvidaustrumāzijā.

Tāpat varas iestādes konfiscēja arī 3750 litrus šķidrā metilfentanila. No šīs vielas tiek izgatavota spēcīgais sintētiskais opioīds fentanils.

"Šis ir brīdis, no kura mēs baidījāmies - sintētiskie opioīdi reģionā ir lielā apjomā," uzsver eksperts.

Āzijas metamfetamīna bums ir uzskatāms par vienu no lielākajām narkotiku krīzēm pasaulē. To veicina lieli noziedzīgie sindikāti, kas pēdējo gadu laikā pārorientē savu darbību no tādām augu valsts izcelsmes narkotikām, piemēram, heroīna, uz lētāk un vienkāršāk ražojamām sintētiskajām narkotikām - tādām kā metamfetamīns.