Latvija būs viena no pirmajām valstīm, kas izmantos "Apple" un "Google" izstrādāto Covid-19 kontaktu fiksēšanas programmatūru

ASV tehnoloģiju kompānija "Apple" un kompānija "Google" ceturtdien, 21.maijā, izziņojusi savu koronavīrusa kontaktu fiksēšanas lietotņu programmatūras palaišanu, un Latvija būs viena no pirmajām valstīm, kas to izmantos koronavīrusa izplatības ierobežošanai, aģentūru LETA informēja to pārstāvji.