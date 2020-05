Epidemiologs: Covid-19 otrais vilnis mūs nesatrauc

"Mēs nebūsim tik satraukti. (..) Ir izveidotas sistēmas, lai uzraudzītu situāciju, mēs nesākam no baltas lapas," situāciju skaidro epidemiologs. Viņš gan atgādina - nav zināms, vai būs otrais Covid-19 vilnis, bet pēc pieredzes ar citām elpceļu infekcijas slimībām tas izskatoties loģiski. Tieši rudenī šādi uzliesmojumi notiekot tāpēc, ka šajā laikā bērni atgriežas skolās, kur ir labvēlīga vide elpceļu slimību izplatībai, bet no bērniem infekcijas izplatās uz vecākiem, savukārt no vecākiem - uz viņu kolēģiem.