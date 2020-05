Foto ⟩ Kaimiņu labās ožas dēļ Rīgā kādā dzīvoklī uziet marihuānas audzētavu

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Kurzemes iecirknī tika uzsākts kriminālprocess pēc informācijas saņemšanas Iekšlietu ministrijas interaktīvajā kartē "Informācija par nelegālā alkohola, cigarešu un narkotiku tirdzniecības vietām" par to, ka Lillijas ielā, Rīgā, kādā dzīvoklī tā saimniekus apmeklē aizdomīgas personas, kā arī to, ka no dzīvokļa bieži jūtama marihuānas smaka, vēstī VP sociālajā tīklā "Facebook".