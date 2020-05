Ne tikai uz Lietuvu un Igauniju. "airBaltic" paplašina atsākto tiešo reisu galamērķus

Ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas speciālo atļauju "airBaltic" 25. maijā atsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Amsterdamu, savukārt no 1. jūnija - Hamburgu, 8. jūnija – Vīni un no 9. jūnija – Diseldorfu, portālam "Apollo" paziņoja lidsabiedrība.