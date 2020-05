Rinkēviča amatpersonas deklarācijā nav ne īpašumu, ne automašīnu, bet ir ievērojami uzkrājumi

No uzkrājumu summas 385 534 eiro tikuši glabāti AS ""Swedbank", bet 299 eiro - "Revolut".

Ministrs algā no Valsts kancelejas pērn saņēmis 72 931 eiro, bet vēl 5075 eiro viņam samaksājusi Ārlietu ministrija. Kopējie Rinkēviča deklarētie ienākumi 2019. gadā sasniedz 78 640 eiro, piemēram, ārlietu ministrs saņēmis 250 eiro kompensāciju no Luksemburgas aviokompānijas "Luxair" un tādas pašas summas kompensāciju no Vācijas lidsabiedrības "Lufthansa".