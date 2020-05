Motorlaivas, zemes un dzīvokļi. Kultūras ministra Puntuļa amatpersonas deklarācija

Pagājušajā gadā ministra kopējie ienākumi bijuši aptuveni 56 000 eiro. Ienākumus viņš guvis arī no radošās darbības kā operdziedātājs: Latvijas Nacionālā opera un balets viņam algā samaksājusi 10 216 eiro, 300 eiro stipendiju viņš saņēmis no Teodora Reitera fonda, 444 eiro honorāru - no Kuldīgas Kultūras centra, 222 eiro - no Ādažu novada domes, 132 eiro - Latvijas Nacionālā opera un balets, 445 eiro - Jūrmalas Kultūras centrs, 1166 eiro - SIA "Forte Production".