Zināma jaunākā informācija par Covid-19 izplatību Latvijā

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1203 Covid-19 testi. Latvijā kopumā līdz šim ir veikti 99 049 izmeklējumi uz Covid-19, no kuriem pozitīvi bijuši 1047 testi jeb aptuveni 1,06% gadījumu no kopskaita.

Pēdējās diennakts laikā slimnīcās ievietots viens jauns pacients ar Covid-19, savukārt neviens pacients nav ticis izrakstīts. Līdz ar to kopā stacionāros pašlaik ārstējas 25 pacienti, no kuriem 23 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet divi - ar smagu. No stacionāriem kopumā līdz šim izrakstīti 139 pacienti.