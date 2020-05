Ar Krievijas kanālu apraidi saistītajā biznesa struktūrā vadošā amatā nonācis atlaistais Rīgas domnieks Vjačeslavs Stepaņenko

Šobrīd Saskaņa no Rīgas domes ir izmesta. "Pirmais Baltijas kanāls" (PBK) darbiniekus atlaiž. Ir zināms, ka ar Krievijas kanālu apraidi saistītajā biznesa struktūrā vadošā amatā nonācis kāds agrākais Rīgas domnieks.

Aprīlī, līdz ar Valsts drošības dienesta kratīšanām, PBK pārraugošais uzņēmums "Baltijas mediju alianse" paziņoja, ka slēdz ziņas un vēl vairākus raidījumus. Ilgus gadus tās tika raidītas no studijas Latvijas televīzijas ēkā Zaķusalā - no tām pašām telpām, kur savulaik "gaisā gāja" leģendārais raidījums "Labvakar". "Nekā personīga" zināms, ka plāns raidījumus slēgt bijis jau ilgāku laiku. Iepriekš labi ieeļļotā naudas mašīna nodrošinaja kanāla darbu no Rīgas pašvaldības kompānijām. Piemēram, par Rīgas Satiksmes darba atspoguļošanu pilsētas uzņēmums maksāja, jo mediji nepārpubicējot uzņēmuma prese relīzes.