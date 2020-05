Plāndēmija - populārākā antivakcīnu un Covid-19 maldu ziņa visā pandēmijas laikā

Filmu publicēja 4. maijā un tā nekavējoties kļuva par populārāko antivakcīnu un Covid-19 maldu ziņu visā pandēmijas laikā. Lielākās sociālo mediju platformas "Youtube", "Vimeo", "Twitter" un "Facebook" šo filmu izņēma no aprites, taču tā parādījās no jauna un jauna. Nedēļas laikā tā sasniedza vairāk kā 8 miljonus skatījumu. Uz to atsaucās un komentēja neskaitāmi skatītāji.