Zināms, vai Ušakovs kandidēs Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās

Taujāts par to, vai viņa vārds būs starp Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu kandidātiem, politiķis norādījis, ka saraksts jau ir partijas valdes apstiprināts.

"Un mēs varam spekulēt par to, ka, iespējams, partija "Saskaņa" pozīcijas patreiz ir mazliet vājākas, kā ir bijis iepriekš, bet, ja mēs katru reizi mēģināsim situāciju, kad mums ir vājas pozīcijas, risināt ar manu dalību vēlēšanās, tad iespējamais pagaidu vājums var kļūt par pastāvīgu," sacīja Ušakovs.

To, kāds varētu būt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu iznākums, Ušakovs pagaidām atturējās spriest, minot, ka to varēs prognozēt ne ātrāk kā jūlijā, atkarībā no tā, kā attīstīsies sociālā un ekonomiskā situācija, vēsta raidījums "900 sekundes".