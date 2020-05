"Es zinu, kā jūtas Šūmahers." Felipe Masa par bijušā komandas biedra kondīciju

Tomēr brazīliešu pilots līdzīgi kā citi Šūmahera bijušie kolēģi un draugi, detaļās neizplūda: "Manuprāt, galvenais, kas visiem ir jāzina, ir tas, ka Šūmahera situācija nav viegla. Mihaels ir nonācis grūtā dzīves fāzē, bet mums ir jāciena gan viņu, gan viņa ģimeni. Viņi [Šūmahera ģimene] nevēlas atklāt plašāku informāciju. Kas gan es esmu, lai to darītu viņu vietā?"

"Es katru dienu sapņoju un lūdzos par to, lai viņam kļūtu labāk, lai viņš var braucienus vērot klātienē, it sevišķi tagad, kad brauc arī viņa dēls Miks. Līdz ar to, es aizlūdzu, lai kādu dienu tas īstenotos," sacīja Masa.