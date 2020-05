Hosams Abu Meri atklāj, kāpēc nokļuva slimnīcā

Mīļie draugi un sekotāji, pēdējās trīs dienas varētu teikt, ka samainījos lomām: no ārsta kļuvu par pacientu. Līdz ar to redzēju situāciju no vēl viena jauna skatpunkta. Biju slimnīcā, kur man veica ilgi gaidītu procedūru, kas bija nepieciešama, lai uzlabotu veselību un dzīves kvalitāti ilgtermiņā. Strādājot katru dienu ambulatorajā praksē, labi zinu un saprotu grūtības, kas nākušas līdz ar Covid-19 dēļ noteikto ārkārtas stāvokli. Pēdējās nedēļās tiek atjaunoti veselības aprūpes pakalpojumi, diemžēl, ir daudz problēmu, kas nu jau nopietni samilzušas divus mēnešus ilgā pātraukuma dēļ - savā praksē katru dienu satieku pacientus, kam saasinājušās slimības un tagad nepieciešama nopietnāka ārstēšana. Vienlaikus ir saprotams un arī pamatoti, ka līdz ar iepriekš noteiktajiem ierobežojumiem gan medicīnas personas, gan pacienti tika labāk aizsargāti, lai tagad varam palīdzēt labāk un drošāk. Mana īsā pieredze stacionārā ļāva vēl labāk saprast, ka mediķiem ir patiešām milzīga slodze, tai skaitā iekrātās pacientu rindas dēļ. Viņi dara visu iespējamo, lai pieņemtu cilvēkus, kam nepieciešamas plānveida operācijas. Ļoti augstu novērtēju mediķu profesionalitāti, cilvēcīgumu, laipnību un rūpes. Paldies visiem, kas strādā slimnīcās un poliklīnikās Latvijā, visiem, kas strādā, lai cīnītos pret Covid-19 un daudzām citām slimībām. Medicīna ir misija. Ārsti un māsiņas dara svētīgu darbu, un par to viņi ir pelnījuši cienīgu atalgojumu. Tāpēc es aicinu ieklausīties Eiropas Komisijas rekomendācijās gan par mediķu atalgojuma palielināšanu, gan par sistēmas reformēšanu un sakārtošanu, lai veselības aprūpe būtu pieejama pacientiem kvalitatīvāk un ātrāk. P.S. Draugi, man viss ir kārtībā, esmu vesels un rīt būšu darbā!

A post shared by Hosam Abu Meri (@hosamabumeri) on May 21, 2020 at 8:03am PDT