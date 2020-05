Boriss Moisejevs beidzot sniedz komentārus pēc pēkšņās nozušanas no sabiedrības acīm

"Tas ir apkaunojoši, no rīta pamosties labā noskaņojumā, izdzert tasi smaržīgas tējas vai kafijas un izlasīt virsrakstu, ka gandrīz esmu miris. Vai arī rakstus, kuros apgalvo, ka esmu nabadzīgs, pārdevis visus savus īpašumus, ka nevienam neatveru durvis, visi mani aizmirsuši. Tas mani ļoti aizvaino un satrauc," sašutumu par sevi lasīto neslēpa Moisejevs.

"Katru mēnesi es saņemu autortiesību atlīdzības no dziesmām. Tās joprojām tiek aktīvi izpildītas un atskaņotas. Es savā laikā nopirku muzikālo materiālu, tāpēc esmu pilntiesīgs to īpašnieks. Tāpat es saņemu pensiju un atsevišķu piemaksu no mēra - 30 tūkstošus rubļu (gandrīz 385 eiro red. piez.) kā cienījams Krievijas mākslinieks, ko ļoti novērtēju," atklāja Moisejevs.