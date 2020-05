Viss mūžs slimnīcā. Krieviju satricina sešgadīgas meitenes stāsts, kuru vecāki tur slimnīcā bez veselības problēmām

Piedzimstot S. svēra nedaudz vairāk par kilogramu. 2014. gada jūnijā māti ar mazulīti izrakstīja no slimnīcas. Paziņu versijas par to, cik ilgu laiku meitenīte bija mājās, svārstās no divām dienām līdz divām nedēļām. Pēc tam Maksimova atveda bērnu atpakaļ uz slimnīcu, sakot, ka mājās meitene esot pēkšņi pārstājusi elpot.