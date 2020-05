ASV brīdina par agresīvām žurkām-kanibāliem

Pagājušajā mēnesī dabas vērotāji tāpat novērojuši, ka pilsētas žurkas sākušas pārtikt no saviem mazuļiem.

"Daudzas no šīm žurkām ir atkarīgas no iknakts maltītēm, kuras nodrošina restorāni, ielu ēdiena tirgotāji un izklaides vietas," laikrakstam "The Washington Post" atklājis grauzēju eksperts Bobijs Korigans.