Lietuvas valdība atļauj atsākt lidojumus uz Vāciju un Nīderlandi

Lūgumus atļaut sākt lidojumus no Lietuvas uz Vāciju un Nīderlandi iesniegušas "airBaltic" un Ungārijas zemo cenu aviokompānija "Wizz Air", liecina Lietuvas Ārlietu ministrijas sniegtā informācija.

"airBaltic" varēs atsākt reisus no Viļņas uz Berlīni un Amsterdamu, bet "Wizz Air" - no Viļņas uz Dortmundi un Eindhovenu, bet no Kauņas - uz Eindhovenu, valdības sēdē sacīja ārlietu ministrs Lins Linkevičs.