"Putins jums solīja piemaksas, lai tad arī Putins maksā." Neuzticēšanās un represijas. Krievijas ārstu ikdiena pandēmijas laikā

"Es iesniedzu atlūgumu. Viņi neļauj man darīt manu darbu. Es mīlu savu darbu un gribu to darīt arī turpmāk, bet šādos apstākļos es nespēju turpināt," norāda Vaskjaņina, piebilstot, ka atlūgumus iesnieguši arī vairāki viņas kolēģi.

"Es esmu viena rājiena attālumā no atlaišanas," norāda Reva.

“Es nesaprotu, kāpēc viņi pret mums izturas tā, it kā mēs būtu vienreizlietojami,” neizpratnē ir medmāsa.

Tikmēr Čečenijā vairāki mediķi tikuši atlaisti par to, ka viņi sūdzējās par individuālo aizsardzības līdzekļu trūkumu. Savukārt citiem mediķiem nācies publiski atvainoties par saviem izteikumiem, atzīstot, ka viņu sūdzēšanās bijusi kļūda.

Viņa norāda, ka pati par aprīli nekādu piemaksu nav saņēmusi vispār, bet viņas kolēģu saņemtās “dāsnās” piemaksas bijušas no nepilna eiro līdz nepilniem septiņiem eiro.

Atalgojuma jautājums no jauna aktualizējis mediķu aiziešanu no darba.

Masveida mediķu aiziešana no darba epidēmijas laikā varētu vēl vairāk sarežģīt situāciju Krievijas veselības aprūpes sistēmā, kura jau pirms Covid-19 epidēmijas nepiedzīvoja tos labākos laikus. Pēdējo 20 gadu laikā veikto reformu gaitā Krievijā tikusi slēgta aptuveni puse no visām slimnīcām, no darba atlaižot tūkstošiem cilvēku.