Latvijas iedzīvotāju skaits pērn samazinājies

Statistikas pārvaldē norādīja, ka aizbraucēju pārsvars pār atbraucējiem iedzīvotāju skaita samazinājumā dominēja no 2008. līdz 2016.gadam, bet, sarūkot emigrācijai, pēdējos trijos gados negatīvais dabiskais pieaugums ir bijis lielāks par negatīvo migrācijas plūsmu starpību.

2019.gadā Latvijā no citām valstīm ieradās 11,2 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir par 300 vairāk nekā 2018.gadā, bet aizbrauca 14,6 tūkstoši, kas ir par 1,2 tūkstošiem mazāk.

No Eiropas Savienības (ES) valstīm pērn Latvijā ieradās 2,5 tūkstoši jeb 23% iebraucēju.

Vienlaikus statistikas pārvaldē uzsvēra, ka statistikas datu apkopojumā Apvienotā Karaliste vairs netiek iekļauta ES valstu sastāvā. 2019.gadā no Apvienotās Karalistes iebrauca 2,2 tūkstoši cilvēku jeb 19,6% no kopējā imigrantu skaita.

Savukārt no NVS pērn iebrauca 4,3 tūkstoši cilvēku, tostarp 1,5 tūkstoši ieradās no Ukrainas, bet 1,1 tūkstotis - no Krievijas.