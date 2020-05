Pie Maskavas "Spartak" stūres arī nākamajā sezonā būs Oļegs Znaroks

Znaroks no 2010. līdz 2014.gadam trenēja Maskavas "Dinamo", kur viņa palīgs bija Vītoliņš, komandai divas reizes izcīnot Gagarina kausu. Savukārt 2014.gadā Znaroks pārņēma Krievijas izlases grožus un ar to togad triumfēja pasaules čempionātā, bet pirms diviem gadiem viņa vadītā Olimpisko atlētu no Krievijas komanda triumfēja Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, kaut gan turnīrā nepiedalījās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.