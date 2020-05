"Tas ir stulbākais lēmums, ko esam pieņēmuši." Kā pagātnes kļūda palīdzēja "Mavericks" īpašniekam iegūt Porziņģi

"Mavericks" prezidents no savām kļūdām bija mācījies un nenobijās no Porziņģa traumas riskiem. Kad parādījās runas par iespējamu Porziņģa maiņu, viens no iemesliem attiecību neturpināšanai esot bijis latvieša potenciālais traumatiskums. Kjūbans no pagātnes kļūdām bija mācījies un piekrita maiņas darījumam ar "Knicks", iegūstot talantīgo uzbrucēju.