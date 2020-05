Slavens krievu dziedātājs atklāj, ka bērnībā cietis no seksuālās vardarbības

Kad Kostjuškins gāja vien otrajā klasē viņam un puiša draugam nācās ciest no seksuālās vardarbības.

Bērnībā dziedātāja un viņa draugu vidū bija ļoti iecienīta rotaļa - apšaudīt vienam otru ar ūdeni no šļircēm. Netālu no Kostjuškina mājas bija polimēra ražotne un laukā aiz tās bieži vien mētājās nevajadzīgi medicīnas instrumenti.

Kādā dienā puiši devās uz minēto lauku, lai uzpildītu "arsenālu". Šajā reizē viņi kopā bija veseli pieci. Pēkšņi puišu virzienā strauji tuvojies kāds nepazīstams vīrietis. Kostjuškins jau laicīgi saprotot, ka vīrieša nodomi nav no labākajiem, metās bēgt un paslēpās.

Vīrietim ar draudiem par pārējo puišu nogalināšanu izdevās Kostjuškinu izvilināt no slēptuves. Pēc tam vīrietis visiem puišiem licis nogulties zemē, atvēris bikses, izvilcis no tām savu dzimumlocekli un visiem pēc kārtas to ielicis mutē.