Prūsis apmierināts ar jauno bobslejistu testiem Murjāņos

"Iztiekot bez drūzmēšanās, salīdzinoši raiti un operatīvi izdevās pārbaudīt visus, kuri bija ieradušies. Tā kā visi kandidātu rezultāti tiek mērīti ar elektroniku līdz simtdaļai, visiem apstākļi ir vienādi un visus var labi salīdzināt. Protams, sports zaudē ar to, ka konkurentus neredz vaigā, bet kopumā tas šādu atlasi īpaši neietekmē," Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF) citē Prūša teikto.

"No visiem šodien testētajiem kandidātiem šobrīd konkurētspējīgi ir kādi trīs līdz pieci, ar kuriem mēs arī turpināsim strādāt," apmierināts ir Prūsis. "Pieteikušies gan bija vairāk nekā ieradās. Nemāku minēt iemeslus, kādēļ tā, bet tie, kuri bija ieradušies, parādīja sevi labi."

Tā kā atlases testi jau Murjāņos notiek jau vairākus gadus pēc kārtas, esot arī vieglāk noteikt kandidātu spējas. "Tie atlases uzdevumi gadu no gadu nemainās, un tāpēc mums ir vieglāk uzreiz saskatīt, kuri ir spēcīgi ne tikai no šīs atlases, bet arī no iepriekšējo gadu kandidātu rezultātiem," tā Prūsis.