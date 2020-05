Karantīnā bija pavadītas jau vairākas nedēļas, kad Mērija Hostere no ASV saņēma vēstuli. Uz aploksnes trekniem burtiem bija rakstīts vārds, ko viņa nekad nevarēs aizmirst - vīrieša, kurš pirms 37 gadiem sievieti izvaroja, vārds. Nu Mērijas pāridarītāja liktenis nonāca viņas pašas rokās - no viņas lēmuma ir atkarīgs, vai vīrietis pandēmijas dēļ tiks izlaists no cietuma priekšlaicīgi, ziņo portāls "Huffpost".