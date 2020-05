Noslēpumainais cigāra formas objekts, kas nezin no kurienes iepeldējis Saules sistēmā un tikpat ātri arī pazudis no tās - starpzvaigžņu objekts "Oumuamua". Tas nav citplanētiešu kosmosa kuģis, bet jaunākie pētījumi pierāda, ka tas varētu būt kaut kas vēl dīvaināks, vēsta zinātniskais žurnāls "Wired".

Nesen publicētais pētījums žurnālā "Astrophysical Journal Letters", atklāj, ka "Oumuamua" ir radies no milzu molekulāra mākoņa.

Aisberga teorija var izskaidrot arī "Oumuamua" dīvaino cigāra formu. Pēc tam, kad milzu molekulārā mākoņa kodols izklīst un aisbergs nonāk tukšumā, to pastāvīgi bombardē kosmiskais starojums, kā rezultātā tā forma izveidojas garena.

Jaunākā teorija ir vilinošs skaidrojums, kas aptver "Oumuamua" visnoslēpumainākās iezīmes. Bet tas arī uzbur pilnīgi jauna veida astrofizikālus objektus - ūdeņraža aisbergu -, kas nekad iepriekš nav novēroti. Seligmans saka, ka viena no nedaudzajām atsaucēm uz kaut ko līdzīgu ir astronomijas rakstā no 1990. gadiem, kurā tika izvirzīta hipotēze, ka cietais ūdeņradis varētu izskaidrot tumšo matēriju.

Starpzvaigžņu objekts izlidoja no Saules sistēmas ar ātrumu 112 654 kilometri stundā un to nav iespējams novērot, ja vien netiks sākta starpzvaigžņu misija, lai to pārtvertu.