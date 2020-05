"de facto" ⟩ Latvijā apgriezienus uzņem Covid-19 antivielu testēšana. Ko tā atklāj?

Visbeidzot laboratorija palikusi pie antivielu testiem, kuru precizitāte ir 96-97%. Pārbaudot tos cilvēkus, kuri bija saslimuši, noskaidrojies, ka antivielas sāk veidoties 10 līdz 14 slimības dienā. Taču, kā apliecina konkrētu pacientu piemēri, ne visiem līdzvērtīgi. Atšķiras gan ātrums, ar kādu antivielas veidojas, gan to daudzums. Tomēr vēl tālāku pētījumu jautājums ir - cik ilgi tās turas.

No vairāk nekā tūkstoš personām ar iepriekš neapstiprinātu saslimšanu, kas E.Gulbja laboratorijā analīzes veica intereses pēc, antivielas apstiprinājās tikai trijos gadījumos. Turklāt visos šie cilvēki bija atgriezušies no ārzemēm, viens no viņiem ārzemēs slimojis, taču klasiskais vīrusa noteikšanas tests tur taisīts netika.