No LVM koksnes eksporta uz Skandināviju krējumu nosmeļ privāts uzņēmums

Skandināvus īpaši interesē papīrmalka, lai to pārstrādātu celulozē, taču jau trīs gadus LVM papīrmalku pats nepārdod. Tomēr valsts mežos iegūtā papīrmalka pie skandināviem nonāk ar privāta uzņēmuma starpniecību, kas šajā procesā nopelna, apejot konkurenci, skaidro raidījums.

Ar skandināviem par papīrmalku konkurēja vietējie kokskaidu granulu ražotāji, cenas ļoti svārstījušās, un pie paša produkta tikt bijis grūti. Lai palīdzētu vietējiem ražotājiem, LVM raduši iespēju skandināvus izslēgt no līgumiem, papīrmalku atsevišķi vairs netirgojot, bet to pārdodot kopā ar mazvērtīgāko koksni, no kā celulozi ražot nevar, bet granulas - var. Kritērijos ticis iekļauts arī nosacījums, ka pircējam jābūt ražotnei Latvijā.