Sedokova sev iegādājusies otru dzīvokli un 20 gadu hipotekāros kredītus vēlas atmaksāt divos gados

Daudzi šovbiznesa pārstāvji sūdzas par finansiālajiem zaudējumiem, taču Krievijas mūziķe un latviešu basketbolista Jāņa Timmas mīļotā sieviete Anna Sedokova šajā saspringtajā laikā iegādājusies savu otro īpašumu.
Viņa par to paziņoja vietnē "Instagram", daloties ar kadru no jaunā dzīvokļa.
"Tas, kurš smagi strādā un pareizi izvirza mērķus, nopērk vēl vienu dzīvokli," rakstīja mūziķe.
Tāpat Sedokova skaidri zina, kādos toņos vēlas jauno mājvietu. "Tumšs koks, nedaudz zelta un daudz mīkstu mēbeļu."
Savu pirmo nekustamo īpašumu Sedokova nopirka 2018. gada beigās Maskavā. Jaunā ierakstā viņa atklāja, ka pirmajam dzīvoklim maksā hipotekāro kredītu par vairāk nekā 104 tūkstošiem eiro kopā ar procentu likmi.
"Mani mērķi ir nosegt visas hipotēkas divos gados, nevis 20. Kā? Strādājot 20 reizes vairāk un labāk, kā arī prātīgāk veicot bankai maksājumus. Nauda mīl, ka par to rūpējas," jaunā ierakstā vēstīja Sedokova.
Ипотека зло или добро? ⠀ Мама говорила, что у меня ничего нет. Я всегда тратила больше, чем зарабатывала и для меня было важным приземлиться. Про то, как я собирала по крупицам деньги на первый взнос я пишу в книге «Я сильная, я справлюсь» и там было все, и продажа крестов Граф и слёзы в туалете 💎 Но я все сделала. Купила квартиру в отличном месте и мне дали ипотеку на 20 лет. Все время исправно платила, даже досрочно, а сумма уменьшалась, но на какую то ерунду.Заношу туда, а она уменьшается на 2 тыс рублей🤦🏽♀️ И я начала считать. Очень важный инсайт, который изменил мою жизнь⬇️ ⠀ Открывайте в телефоне свою ипотеку, ищите кнопку «подробная информация». И смотрите сколько в месяц вы платите сумму основного долга, а сколько процентов? Приведу пример в моих цифрах. У меня есть ипотека на 7млн. Под процент 8,1.В ежемесячную оплату ипотеки входило всего лишь 12000 основного долга и 55000 проценты😱 И чего же ипотека не становится меньше? А как, если в месяц я плачу всего 12 тыс. Что я сделала и изменила ситуацию? 1. Перечитала контракт с банком и узнала могу ли я погасить ипотеку досрочно и что мне за это будет. 2. Начала гасить не сумму платежа, а срок договора. 3. 20 процентов с каждого заработка и кидаю на досрочное погашение.Все что я сэкономила туда же. Если вы гасите сумму платежа, то у меня стоит предел, ниже которого цифра не может быть. Например в другой ипотеке я не могу заплатить меньше, чем 250 тыс. Но если я хочу погасить срок, то в моем банке можно это делать и по 10 тыс. Я могу отказаться от каких то удовольствий и закрыть лучше ипотеку. ⠀ Следуя своему плану, я постепенно закинула 350 на счёт и увеличила сумму месячного платежа с 12 на 42 тыс и уменьшила процент с 55 на 25 😉 Даже те самые 10 тыс могут изменит картину. ⠀ Мои цели - закрыть все ипотеки за два года вместо 20. Как? Работать в 20 раз больше и качественнее и считать лучше. Деньги любят когда о них заботятся. «Проконсультируйтесь с врачом » перед употреблением и не бойтесь узнавать подробности в своём банке. Была ли полезна моя информация? Какие у тебя пропорции тела и процентов? Если есть свои лайфкахи пиши, будем учиться вместе 👇🏻