Meli un nodevība. Neuzticīgākās zodiaka sievietes

Auna sieviete ir sabiedrības dvēsele, viņai patīk atrasties uzmanības centrā un viņa ir gatava dažādām pārmaiņām, lai tikai apmierinātu savu aizraušanos. Šīs zīmes pārstāves nodevībai nepiešķir pārāk lielu nozīmi, bieži vien tā ir tikai jauna pieredze. Neskatoties uz to, kad viņas sirsnīgi mīl savus partnerus un redz ilgu nākotni, attiecības ar Aunu ir nolemtas beigām.

Viņas nav pārāk romantiskas un neprot izteikt savas jūtas. Garlaicība un izmisums ir tie divi faktori, kas visbiežāk liek novērsties no partnera un mēģināt atkal justies "dzīvai".

Šī zodiaka pārstāves tic patiesai mīlestībai. Ja izdarīts sānsolis, viņas no partnera to neslēpj un attiecības pārtrauc. Vērsis nevar atrasties cilvēku tuvumā, kas nesniedz mīlestību, tāpēc meklē tieši to, ko vēlas. Tajā pašā laikā nodevība viņās izraisa dziļu vainas sajūtu - viņas nevēlas nedz krāpt, nedz būt piekrāptas.