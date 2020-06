Jauna informācija par pērn vasarā Krāslavas centrā mežonīgi nosistā vīrieša lietu

Saistībā ar to, ka apsūdzētie ir nepilngadīgi, lietas iztiesāšana notiek slēgtās tiesas sēdēs.

Jau ziņots, ka pērn 20.jūlijā visi trīs apsūdzētie aplenca cietušo pie kafejnīcas Krāslavā un ar rokām un kājām izdarīja sitienus pa cietušā seju, galvu un ķermeni. Pēc tam viņi atstāja cietušo bezpalīdzības stāvoklī un aizbēga no notikuma vietas. Viens no apsūdzētajiem, dodoties prom, izteica arī draudus cietušā draudzenei.

Policija izsaukumu uz kautiņu Krāslavas centrā, netālu no izklaides vietas, saņēma 20. jūlija naktī. Cietušo, 1990. gadā dzimušu vīrieti, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi nogādāja Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kur gan neizdevās glābt viņa dzīvību.

Tomēr nepilnus 100 metrus tālāk, pie ziedu veikala, Andri panākuši vairāki jaunieši, kuri puisim esot uzbrukuši no muguras.

"Ar kādu cietsirdību viņu nogalināja! Viņš pat nevarēja aizstāvēties. Pārējais ķermenis viņam vesels, sitieni bija galvas rajonā, it kā viņu speciāli gribēja nogalināt. Visi sitieni pa galvu. Kā mums stāstīja ārsti, visdrīzāk, viņu sita pat tad, kad viņš jau bija bezsamaņā. Cik cilvēku tur bija? Trīs, četri vai pieci? To mēs nezinām. Sita ne par ko! Viņš vienkārši gāja prom no konflikta," raidījumam norāda mirušā Andra ģimene.